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26.01.2016 - 08:38 |

Aykut Kocaman'a 5 yıllık teklif!

Torku Konyaspor'un başarılı çalıştırıcısı Aykut Kocaman, tribünlerin kendisine yaptığı 5 yıllık teklifle ilgili konuştu.

Aykut Kocaman'a 5 yıllık teklif!
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Tektik direktör kıyımının yaşandığı Spor Toto Süper Lig’de Torku Konyaspor seyircisi Kayserispor maçının ardından, Aykut Kocaman’a “5 yıllık mukavele yapsana” tezahüratıyla yine bir ilki gerçekleştirdi. Kocaman bu duygu dolu anları Şampiy10’la paylaştı:

“MAÇ sonu ortaya çıkan tablo çok anlamlıydı ve duygusaldı. Konya taraftarına ekibim, futbolcularım ve şahsım adına candan teşekkür ederim. Burası Mevlana’nın hoşgörüsünden derin izler taşıyan bir futbol şehri. Buraya ilk geldiğim günden itibaren takım olgusunu ön plana çıkarmaya çalıştık. Kendisi için değil, birbiri için oynayan, elini taşın altına sokan bir oyuncu grubu oluşturmaya çalıştık. Gelinen noktada büyük ölçüde yol almak beni mutlu etti.

TÜRK futbolu bir darboğazdan geçiyor. Ekonomik sorunlar kulüplerimizi tehdit ediyor. Kulüpler yaşadıkça bizler de yaşarız. O yüzden her gittiğim takımda kulüplerin prensiplerini gözeten, takımı merkeze koyan uygulamalar yapmak istedim. Torku Konyaspor’da yapmaya çalıştığımız bu oldu.

Tribünlerden gelen bu sıcak ve samimi destek için bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye şartlarına göre pek alışmadığımız bir destek oldu.”

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