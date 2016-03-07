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07.03.2016 - 02:30 |

Aykut Kocaman'a sevgi seli

Torku Konyaspor taraftarları ile Teknik Direktör Aykut Kocaman arasında güzel diyaloglar yaşandı.

Aykut Kocaman'a sevgi seli
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Torku Konyaspor - Trabzonspor: 2-0
Torku Konyaspor - Trabzonspor: 2-0
Torku Konyaspor - Trabzonspor: 2-0
Torku Konyaspor - Trabzonspor: 2-0Haberin Tüm Fotoğrafları

Torku Konyaspor taraftarları ile Teknik Direktör Aykut Kocaman arasında güzel diyaloglar yaşandı. Maç sonunda yeşil-beyazlı tribünler Kocaman için özel bir hazırlık yaptı.

Kocaman’la 2+3 yıllık sözleşme uzatılmasını isteyen taraftarlar, “Yarınlar seninle Kocaman umutlar bizimle” pankartı açtılar.

Konuyla alakalı konuşan Aykut Kocaman, “Ufak tefek görüşmeler var, problem olacağını düşünmüyorum. Benim açımdan problem yok. Kısa zamanda sonuçlanır” dedi.

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