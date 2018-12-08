Aykut Kocaman'dan hakem tepkisi

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman hem kendilerinin hem de rakiplerinin gücünü pekiştireceği bir karşılaşmaya çıktıklarını belirtti.



Hakem kararlarına tepki gösteren Kocaman, "Hafta içinde şansız demek lazım herhalde, hakem açıklaması aslında bütün geceye damga vurdu, öyle gözüküyor. Hakem adına Trabzonspor adına da ama en çok bizim adımıza. Hakem üzerinde yapılan baskı maça damga vurdu." dedi.



Kocaman, topu bilinçli olarak Trabzonspor'a fazla bıraktıklarını kaydederek şöyle devam etti: "Esas amacımız topu kullanırken zaaflarından faydalanmaktı. İlk yarı biraz topu bırakma düşüncemizin daha üstüne çıkan durum bizim açımızdan handikap olsa da zaafları değerlendirerek kalemize yaklaştırmadan öne geçecek 2-3 pozisyon yakaladık. Ama bunları değerlendiremedik, 76-77. dakikadaki pozisyona kadar. Ancak bu da hatırlanırsa 4 tane hakemin gözü önünde kornere çıkan topun dönüşünde oldu. Bizim itirazımız, sahadaki oyuncularla devam ederken hatta korner atmaya hazırlanırken dönen top, arka arkaya 2 kornerle maç başından beri ilk defa pozisyon verdik."

Hakem Mete Kalkavan'ın penaltı kararını eleştiren Kocaman, "Her şey son derece yolunda kendi düşüncemiz etrafında giderken artık oyunun kontrolü konusunda biraz daha söz sahibi olma pozisyonunda olup taze oyuncularla skoru kendi lehimize çevirebilirmiyiz, diye düşündüğümüz anda penaltıyla yakından uzaktan alakası olmayan bir karar verildi. Hakemin, VAR denilen sistemle gidip kenardan bakıp kararını düzelteceğini beklerken, hakem yanlış kararı ikinci defa yanlışlayarak maçın şeklini şemalini her şeyi bir anda değiştirdi." diye konuştu.



Kocaman, kendileri açısından da bakıldığında çok mesafe almaları gerektiğini belirterek, "Bu kadar hatalı, yanlı, yanlış karardan sonra dahi Konyaspor takımı golden sonra böyle reaksiyon vermemeliydi. Bu da bizim hatamız. Kendimizi düzeltmek zorunda olduğumuz, düzelteceğimizi düşündüğüm konu bu." şeklinde konuştu.