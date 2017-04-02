Aykut Kocaman'dan hakeme: "2. yarı biraz rengini kaçırdı"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 2-0 galip ayrıldıkları Bursaspor maçını değerlendirdi.

Orta Hakem Ali Palabıyık'ı eleştiren Kocaman, ''Ülkenin gelecekte önemli hakemlerinden bir tanesi, ancak ikinci yarı biraz rengini kaçırdı. Net hatalar vardı. Bu net hataların bizim aleyhimize olması ve bunu kazandığımız maçın ardından söylemek daha uygun oldu'' dedi.



Geçen hafta kazandıkları maçı taşlandırmak ve ikinci yarı puan kayıplarını telafi etmek için Bursaspor maçının önemli olduğunu belirten Aykut Kocaman, ''Geçen hafta kazandığımız maçı, taçlandırmak adına ve hem de ikinci yarıdaki kayıpları azaltmak, nispeten biraz daha kendi gücümüzü yansıtacak oyunlarda puanlara gitme açısından Bursaspor maçı bizim için önemliydi'' diye konuştu.



Bursapor'un da lige iyi başladığını ancak ligin ortalarında biraz sıkıntılar yaşadığını ve bu şansızlığı kırmak için iyi mücadele sergileyeceklerini bildiklerini ifade eden Kocaman, ''Nitekim, düşündüğümüz gibi oldu ve Bursaspor'da iyi mücadele etti'' dedi. Kocaman, şöyle konuştu:



''Biz kuvvetli başlangıç yaptık, 8’inci 9’uncu dakikalarda öne geçmeyi başardık. Çok güzel golle öne geçmeyi başardık. Arkasından skoru koruma duygusu ile oyun Bursaspor'un kontrolü altında geçti. İkinci yarıda maçın başında Bursaspor’u kontrolü daha ele alarak oynamaya başladı. Sonra kendi oyunumuzu biraz daha oynamaya başladık. Farkı artıracak net pozisyonlar yakaladık. Bursaspor’un da 2 net gol pozisyonu vardı. Ancak 2’inci golün ardından kontrol bizdeydi.''



Kocaman'dan hakeme: "2. yarı biraz rengini kaçırdı"

Aykut Kocaman, orta hakem Ali Palabıyık'ı eleştirdi. Hakem Palabıyık'ın, ülkenin gelecekte önemli hakemlerinden bir tanesi olacağını ifade eden Kocaman, ''Ülkenin gelecekte önemli hakemlerinden bir tanesi, ancak ikinci yarı biraz rengini kaçırdı. Net hatalar vardı. Bu net hataların bizim aleyhimize olması ve bunu kazandığımız maçın ardından söylemek daha uygun oldu. Bazen bırakın takımlar kendi aralarında oynasın, cebelleşsin, ne yaparsa yapsın. Bir hata, yüzde yüz gol pozisyonu. Diğer taraftan Meha sarı kart görüyor, çok temiz topa çıkıyor. Hemen maçın başında Sivok ile Jonsson pozisyonu var. Direk dirsek var, burada zoraki faul var, kart yok. Öbür tarafta temiz bir pozisyon var, kart var. Buradaki kart ne? Buradaki standart ne ? Bunu anlamak mümkün değil. Bunu da uyarı olarak söyleyelim en azından" diye konuştu.

Bursaspor teknik direktörü Topçu: "Oyuna Şansız bir şekilde başladık"

Bursaspor Teknik Direktörü Mutlu Topçu, Atiker Konyaspor'un, milli takım maçı arasından önce Fenerbahçe'yi yendiğini hatırlatarak, ''Fenerbahçe’yi yenen bir takım. Konyaspor çok birlikte, disipline oynayan, ciddi ekiplerden bir tanesi'' dedi.



Milli takım maçı arasında lige iyi hazırlandıklarını ancak maça şansız başladıklarını ifade eden Topçu, ''Oyuna çok şansız bir şekilde başladık. Ama oyunun devamında, oyunu kenarlara yayan, yapacağı ortalarla neticeyi değiştirecek bir takım hüviyetimiz vardı. İkinci yarıda bu pozisyonları bulduk. Üç tane yüzde yüz pozisyonumuz var. Bilmiyorum Konyaspor’a karşı sahasında bu kadar pozisyon bulan başka bir takım var mı? Ama futbolun gerçeği bu. 11 tane korner atmanız 35-40 tane orta yapmanız bir şey ifade ediyor mu? Türk futbolunda bilemiyorum ne ifade ettiğini herkes tabelaya bakıyor. Tabelada 2-0 mağlubuz. Konyaspor’u tebrik ediyorum. Bu oynadığımız oyunu iç sahada gerçekleştirebilirsek, Karabükspor karşılaşması için çok pozitif yansıyacağını düşünüyorum" diye konuştu.