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30.08.2015 - 01:20 | | KONYA (AA)

Aykut Kocaman'dan imalı kutlama!

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'dan imalı kutlama!
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Torku Konyaspor - Galatasaray: 1-4
Torku Konyaspor - Galatasaray: 1-4
Torku Konyaspor - Galatasaray: 1-4
Torku Konyaspor - Galatasaray: 1-4Haberin Tüm Fotoğrafları

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 4-1 yenildikleri maçtan sonra, "Hem Fırat Aydınus ve ekibini hem de Galatasaray takımını kutluyorum" dedi.

Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ın ilk etkili atağında golü bulduğunu söyledi. Karşılaşmanın 20. dakikasından itibaren oyunu dengelediklerini belirten Kocaman, "Ondan sonra da beraberliği sağladık. Beraberlik golünden sonra oyundaki ritmimiz son derece iyi gözüküyordu. Daha da iyi olacak gibi gözükürken, talihsiz bir golle devreye girdik" şeklinde konuştu.

Aykut Kocaman, ikinci yarının ilk 5-6 dakikasında rakip sahada yeniden baskılı oynamaya başladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maçın sonunda 4-1 yenildik. Özellikle dördüncü gol yıkıcıydı. Oyunun skoru, bu değildi. Sinir kat sayısını en fazla artıran şey, maçın son dakikalardaki oyun kalitesinin düşmesiydi. İkinci yarıda 11'e 11 iken sahada çok daha kudretli gözüküyorduk. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra takımın sertliği yumuşamaya başlayınca, 90 ve 90+4. dakikalarda goller yedik. Son dakikaya kadar beraberlik sayısını aradık, ancak olmadı. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Hem Fırat Aydınus ve ekibini hem de Galatasaray takımını kutluyorum."

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