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10.03.2019 - 21:38 | | Skorer-İHA

Aykut Kocaman'dan penaltı tepkisi!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'dan penaltı tepkisi!
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Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-2 mağlup olan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman açıklamalarda bulundu.

"Defalarca söylememe rağmen..."
"Önce iğneyi kendimize batırıp, çuvaldızı batırabileceğimiz birileri var mı diye bakalım. Maç toplantılarında Beşiktaş ile ilgili en fazla dikkat etmemiz gereken şeyin, merkezde top kayıpları yapmamak olduğunu defalarca söylememe rağmen, yediğimiz 2 gol bu şekilde kaptırdığımız toplardan gelen goller oldu. Bütün planladıklarımız, düşündüklerimiz ve uyguladıklarımız ile, Beşiktaş'ın kendi sahasındaki etkinliğini yana koyduğumuzda daha fazla pozisyon ürettiklerini ve kazanmayı hak ettiklerini söyleyebiliriz ama ayağımıza pozisyonlar da geldi."

Maçın son bölümündeki penaltı pozisyonu için Kocaman, "Ali Palabıyık göremedi diyelim, oyuncu dizine gelen müdahale ile düşmemeye çalışınca, ihlal ortadan kalkmıyor ki. Bülent Yıldırım ile Bitigen, ayıp yani. Bakıp bakıp bunu görmemek için kör ya da art niyetli olması lazım. Oturdukları yerden gördüklerini vermiyorlar. Göreve başladığımdan beri görüp verilmeyen net 5. penaltı. Çok net, çok net" ifadelerini kullandı.

“Fenerbahçe’nin durumu beni üzüyor”
Kocaman Fenerbahçe’nin ligdeki durumu hakkında gelen soruya, “Bana büyük değerle katmış kulübün sıkıntı olduğu görmek üzüntü veriyor. Bu sorulara üzerimde bir forma taşırken bir açıklama yapmam doğru değil” yanıtını verirken, Şenol Güneş’in Milli Takımdaki görevi için ise hayırlı olsun dileklerini ilettiğini belirtti.

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