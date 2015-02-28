Aykut Kocaman'dan şike tepkisi!

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Aykut Kocaman'ın maç sonu ilk açıklamaları şöyle:

"Her iki takım açısından da ikişer puan kaybı var. Bizim için bu maç kazanamasak bile, futbola ait değerlerimizi elde edebilmek adına önemliydi. Mağlup da olabilirdik, Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Koşan bir takım olmalı ki, üzerine bir şeyler ekleyebileseniz. Öne geçtikten sonra kazanarak bitirmeyi isterdik, o da var."

"İsmail hoca Fenerbahçe'de yaşadığım sıkıntıları yaşıyor"

"İsmail (Kartal) hoca ile bizim 30 seneye yakın, futbolculuktan gelen bir arkadaşlığımız var. Benim Fenerbahçe'de yaşadığım sıkıntıları yaşıyor. Antrenörlerin bir takım sıkıntıları var. Bazen artıyor, bazen azalıyor. Bir ara İsmail hoca ile göz göze geldik. O ara o kazanabilmek için her şeyi yapıyor, ben de öndeyiz ve onu tutma adına. Bir gülümsedik, herkes kendi derdinde. Çok doğal yani, bunun anormal bir tarafı yok."

Şike tezahüratlarına tepki

"Konyaspor taraftarlarının şike tezahüratları son derece rahatsız etti. Bu son derece yanlış. Benim olup olmamam da önemli değil. Ben 4 aydır buradayım. Buraya kadar edindiğim izlenim, skorlar, sportif şeyler ve hesabı kesilir, hesabı verilir. Buna rağmen iniş, çıkışlarda Konyaspor taraftarının hiçbir rakibe karşı onları incitmek için yaptığı bir tezahürat duymadım ben. Bu kötü bir davranıştı. İnsanlarımızın en büyük sıkıntısı, diğer insanların canını acıtmayı çok seviyoruz. Bizim kendimizle uğraşmamız lazım."

Aykut Kocaman'ın basın toplantısındaki açıklamaları ise şöyle:

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maça ilişkin, "Sonuç olarak rakibimizle 1-1 berabere kaldık. İki takım da 2 puan kaybetmiş oldu" dedi. Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın sonucunun iki takım için de hayati önem taşıdığını söyledi.

Son 2 haftayı mağlup bitirdiklerini, Fenerbahçe'nin de Konya'ya gelirken aynı duruma sahip olduğunu dile getiren Kocaman, "Fenerbahçe'nin avantajlarının yanı sıra bir takım zaafları da var. Bunları değerlendirmek istedik. Öne geçmeyi başardıktan sonra Fenerbahçe'yi kendi sahamızdan uzak tutmayı başarmaya çalıştık. Bu tip takımlar karşısında kazanmak istiyorsanız bir gol yetmiyor. İkinci yarı baskının artacağını biliyorduk. Fenerbahçe bütün kalitesiyle üzerimize yüklendi. Sonuç olarak rakibimizle 1-1 berabere kaldık. İki takım da 2 puan kaybetmiş oldu" diye konuştu.

Aykut Kocaman, bir gazetecinin "Torku Konyaspor taraftarının şike tezahüratını nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusunu, "Bunu kabul etmiyorum. Bu doğru bir davranış şekli değil. Ben yaklaşık 4 aydır Konya'dayım. Bu statta pek çok takımla maç oynadık. Başarılı ve başarısız sonuçlar aldık. Skorlar ne olursa olsun burada görmediğim bir şey vardı. O da rakip takımla çok fazla ilgilenilmemesiydi. Ancak bu günkü durum doğru değil. Bunu söylemem gerekiyor. Bunların üstünü örterek konuşmanın anlamı yok. Bizim ülkemizde en çok sevdiğimiz şeylerden bir tanesi başkasının canını acıtmaktan çok zevk alıyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil" şeklinde yanıtladı.

"Çok heyecanlandım"

Aykut Kocaman, "Maç öncesi Fenerbahçeli futbolculara sarıldınız. Ne hissettiniz. Ayrıca Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı nedir?" sorusu üzerine, şu cevabı verdi:

"Futbolcuların büyük bölümüyle çok uzun süre beraber oldum. Beraber olduğum zaman da özellikle duyguların çok yoğun yaşandığı bir dönemdi. Çok dipleri de, Avrupa'nın 4. takımı olma yolunu da gördük. Onları burada çok uzun zaman sonra gördüm. Önce çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Şampiyonluk şansı içinse 12 hafta ve 36 puanlık çok uzun bir maraton var. Önümüzdeki hafta herhalde şampiyonluk olmasa da şampiyonlar ligi temsilcilerinden bir tanesinin belki öne çıkabileceği maçlardan biri olacak. Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Bunu demekten başka şansım yok."