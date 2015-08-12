Aykut Kocaman'dan transfer açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, transferi genel olarak tamamladıklarını, son gelen forvetle beraber ana hatları oluşturduklarını belirtti.

Kocaman, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, son derece olumlu bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade etti.

Bu hafta sonu liglerin başlayacağını hatırlatan Kocaman, alternatifli bir kadro oluşturduklarına dikkati çekti.

Oyun açısından geçen sezon bıraktıkları yerde olacaklarını vurgulayan Kocaman, "Ligin ilerleyen haftalarında esas doğrular, yanlışlar, eksikler, düzeltmeler başlayacak. Şu anda Akhisar Belediyespor maçını bekliyoruz ve ona göre son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yüzde 100 hazırlanarak ve bu maça çıkarak, sonuçları almak istiyoruz. Sonrasında yapılan hataları düzelterek, yaptığımız doğrularda ısrar ederek en başarılı sonuçlar alacak takımı oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Birbirini tamamlayan oyuncu grubuna sahip olduklarını bildiren Kocaman, şunları kaydetti: "Transferi genel olarak tamamladık. Son gelen forvetimizle beraber ana hatlarımızı oluşturduk. Benim kafamdaki takım birbirini tamamlayan, yakın, alternatifli bir takımdı. Bunu da gerçekleştirdik. Geçen seneye göre gücü düşmeyen bir takım haline geleceğimizi düşünüyorum. Gelişmeye ve çalışmaya inanıyorum. Geçen sezonki oyunun üzerine bir iki adım da olsa koyabilmeyi, bunun yanında da Torku Konyaspor'un puan ortalamasının biraz daha üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bu, geçen seneki puanımızı belki biraz daha artırmak olabilir. Eğer bunları yapabilirsek Torku Konyaspor ilerleyen senelere daha sağlıklı bakabilir."