Aykut Kocaman'ın doğum günü kutlandı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor, 9 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve çabukluk çalışması yaptı.

İdmanın kapalı bölümünde ise yeşil-beyazlıların, Fenerbahçe maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, bugün 51 yaşına giren Aykut Kocaman'ın doğum günü, tesislere gelen Green White taraftar grubu tarafından kutlandı. Taraftarlar, Kocaman'a üzerinde "Doğum günün kutlu olsun, koca yürekli Kocaman" yazılı çiçek takdim etti.