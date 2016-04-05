Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Aykut Kocaman'ın doğum günü kutlandı
05.04.2016 - 16:59 | | KONYA (AA)

Aykut Kocaman'ın doğum günü kutlandı

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın doğum günü kutlandı.

Aykut Kocaman'ın doğum günü kutlandı
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor, 9 Nisan Cumartesi günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve çabukluk çalışması yaptı.

İdmanın kapalı bölümünde ise yeşil-beyazlıların, Fenerbahçe maçının taktik çalışmasını yaptığı öğrenildi.

Öte yandan, bugün 51 yaşına giren Aykut Kocaman'ın doğum günü, tesislere gelen Green White taraftar grubu tarafından kutlandı. Taraftarlar, Kocaman'a üzerinde "Doğum günün kutlu olsun, koca yürekli Kocaman" yazılı çiçek takdim etti.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber