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08.12.2015 - 20:00 | | KONYA (AA)

Aykut Kocaman'ın hedeflediği puan!

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Son haftalardaki performansımız ilerisi adına umut verici" dedi.

Aykut Kocaman'ın hedeflediği puan!
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Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de son haftalarda ortaya koydukları performansın, ilerisi adına umut verici olduğunu söyledi.

Aykut Kocaman, Kayacık Spor Tesisleri'ndeki antrenmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, geride kalan 14. haftada Antalyaspor karşısında iyi oyunla 3 puanı kazandıklarını ifade etti.

Son galibiyetle 23 puana ulaştıklarını anımsatan Kocaman, "Önümüzde 3 maç var. Sezona başlarken 'Devre arasında 25 puanı yakalayabilirsek iyi olur' diye düşünüyorduk. 'Sezon sonunda da 50-51 puanı görürsek bir eşik daha atlarız' diye düşünmüştük. Bu puanları görme ihtimalimiz çok arttı. Son haftalardaki performansımız ilerisi adına umut verici" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile yapacakları maça değinen Aykut Kocaman, "Rakibimiz ligin kadro kalitesi açısından kalburüstü takımlarından bir tanesi. Son haftalarda yükselişe geçtiler. Onlar da bizi yenerek, üst gruptaki yerlerini pekiştirmek isteyecekler. Aynı düşüncelerle mücadele eden iki takım sahada olacak" değerlendirmesini yaptı. Kocaman, Antalyaspor maçında sakatlanan Alban Meha'nın durumunun, 4-5 gün içinde netleşeceğini belirtti.

"Kupada ilerlemek istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası'nda yer aldıkları grubu değerlendiren Kocaman, şunları kaydetti: "Kupada amacımız; grubu ön sırada bitirmek ve bundan sonraki tur için de avantaj sağlamak. Bu sezon kadro derinliği açısından geçen yıla göre nispeten daha iyi olduğumuzu söyleyebiliriz. Bu sene kupada en azından birkaç adım daha öteye gitme iradesini göstermek istiyoruz."

Hazırlıklar başladı

Torku Konyaspor, 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Kocaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular önce salonda çalıştı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, gruplara ayrılarak pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Sakatlığı bulunan Meha antrenmana katılmadı.

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