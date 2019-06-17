Aykut Kocaman'ın şimdiki hedefi Aatif!

Atiker Konyaspor’da transfer çalışmaları sürüyor.

Yeşil- Beyazlılar’ın gündeminde çok sayıda oyuncu yer alırken teknik direktör Aykut Kocaman eski öğrecileri üzerinden gitmeye devam ediyor. Bajic’e resmi imzayı attıran İç Anadolu ekibinde sırada Aatif var.

Sezonu Rizespor’da tamamlayan ve bonservisi elinde olan başarılı oyuncunun da kısa sürede imza atması bekleniyor. (Fanatik)