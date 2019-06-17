Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Aykut Kocaman'ın şimdiki hedefi Aatif!
17.06.2019 - 08:01 |

Aykut Kocaman'ın şimdiki hedefi Aatif!

Transferde eski öğrecileri üzerinden gitmeye devam eden Aykut Kocaman, Bajic’in ardından gözünü Aatif'a dikti.

Aykut Kocaman'ın şimdiki hedefi Aatif!
ABONE OL

Atiker Konyaspor’da transfer çalışmaları sürüyor.

Yeşil- Beyazlılar’ın gündeminde çok sayıda oyuncu yer alırken teknik direktör Aykut Kocaman eski öğrecileri üzerinden gitmeye devam ediyor. Bajic’e resmi imzayı attıran İç Anadolu ekibinde sırada Aatif var.

Sezonu Rizespor’da tamamlayan ve bonservisi elinde olan başarılı oyuncunun da kısa sürede imza atması bekleniyor. (Fanatik)

Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
  2. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
  3. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
  4. Podolski'den Max Kruse açıklaması
    Podolski'den Max Kruse açıklaması
  5. Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor
    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Manchester City - Liverpool maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Manchester City - Liverpool maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber