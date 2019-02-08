Aykut Kocaman'ın takımı rekor kırdı

Rıza Çalımbay’la yolların ayrılmasının ardından yeniden Atiker Konyaspor’un başına geçen Aykut Kocaman’ın yakaladığı başarılı grafiğin arkasında rakamlara yansıyan müthiş bir yükseliş var. Devre arasında neredeyse tüm Süper Lig takımlarından iki kat daha uzun süren bir kamp geçiren Yeşil- Beyazlılar’da Kocaman’ın üzerinde durduğu tüm konuların meyveleri alınmaya başladı. Öyle ki Konyaspor ilk 17 haftada katedilen toplam mesafede, yani çok bilinen adıyla koşu mesafesinde 109 km. ile ligin 9. sırasındayken son 3 maçta 114.3 km’ye ulaşarak bu alanda ligde 3. sıraya kadar çıktı. 1 puanla sonuçlanan Bursaspor maçında ise Kocaman’ın takımı adeta zirve yaptı. İç Anadolu ekibi, zorlu deplasmanda tam 119 km mesafe katederek bu sezonki Süper Lig rekorunu kırdı. Bu rakam tam olarak Şampiyonlar Ligi seviyesiyle aynı.

En fazla sprint

Yüksek enerji harcanan toplam mesafe, yani sprint olarak adlandırılan koşularda ise ilk devre ligin 8.’si iken (26.6km), sezonun ikinci yarısındaki 3 maç sonunda Kocaman’ın takımı, 28.6’ya ulaşarak ligde ikinci duruma gelmeyi başardı.

Savunmada büyük fark

Konyaspor’un bu sezonki problemlerinden bir tanesi de ilk 17 haftada rakamlara net yansımıştı. Kalesine gelen 11 şuttan biri gol olan Yeşil-Beyazlılar, ligin 14.’süyken 18-20. haftalarda bu rakamı 38 şutta 1’e kadar indirdi, ligde 2. sıraya kadar geldi.

En kompakt ikinci takım

Kocaman’ın farkını gösterdiği rakamlardan bir tanesi de en çok önem verdiği kompakt oyunla alakalı. Konyaspor ilk 17 haftada top rakipteyken oynadığı alan itibarıyla 1.239 m2 ile ligin 8. sırasındaydı. Sezonun ikinci yarısında ise bu rakam 984 m2’ye indi. Yani Konya, ligin en kompakt, en dar alanda oynayabilen 2. takımı oldu.