Aynı tas, aynı hamam

2018 Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden Türkiye, grupta ağır bir yara alırken, İzlanda deplasmanı yine kabus oldu. Grupta Hırvatistan ve Ukrayna’nın kazandığı günde puan kaybı yaşamak istemeyen Milliler, Reykjavik’te klasikleşen şanssızılığına bitiremedi.

İlk yarının son 5 dakikasında gelen arka arkaya gelen 2 golle yıkılan ay-yıldızlılar, deplasmanda rakibine karşı 6. maçında 5. yenilgisini aldı.

İzlanda, 1981 yılından bu yana iç sahada millilerimize karşı olan üstünlüğüne bir yenisini ekledi. 82 Dünya Kupası elemelerinde 2-0, 90 Dünya Kupası elemelerinde 2-1, 1991’de hazırlık maçında 5-1 kazanan İzlanda, EURO 2016 elemelerinde de 3-0’lık skorla kazanmıştı. Türkiye, 2 yıl sonra yine aynı senaryoyla karşılaştı. Sadece EURO 96 elemelerinde 0-0’lık beraberlik alınmıştı.

İzlanda’ya karşı deplasmanda çıkılan son 3 mücadelede de takımın başında olan Fatih Terim, Reykjavik’te hiç galibiyet alamadı. Terim’li milliler, bunun yanında rakibine gol atma başarısı da gösteremedi.

Ayrıca, tecrübeli teknik adam, Türkiye’nin başına geçtiği 3. dönemde 37 maç içerisinde en çok İzlanda’dan gol yedi. Terim ve takımı, 3 maçta kalesinde 5 gol gördü.

Golcü İzlanda

İzlanda, son 17 maçının tamamında rakiplerine en az bir gol atmayı başardı. Son 17 maçında 31 gol atan İzlanda, en son Konya’da oynanan Euro 2016 grup son hafta maçında Türkiye karşısında sessiz kaldı.