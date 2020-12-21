Ayrılık haberleri sonrası Dirar'dan olay paylaşım

Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, çalışmalarına bireysel devam ediyor. Faslı futbolcunun devre arasında Club Brugge'a transfer olması bekleniyor.

Nabil Dirar, hakkında çıkan ayrılık haberlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dirar paylaşımına, "Hayallerinize inanırsanız gerçek olurlar." notunu düştü.

İşte Dirar'ın o paylaşımı



