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HaberlerFenerbahçe Haberleri Ayrılık haberleri sonrası Dirar'dan olay paylaşım
21.12.2020 - 11:30 |

Ayrılık haberleri sonrası Dirar'dan olay paylaşım

Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Nabil Dirar, uzun süren sessizliğini bozdu.

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Fenerbahçe'de sezon başında kadro dışı bırakılan Nabil Dirar, çalışmalarına bireysel devam ediyor. Faslı futbolcunun devre arasında Club Brugge'a transfer olması bekleniyor.

Nabil Dirar, hakkında çıkan ayrılık haberlerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dirar paylaşımına, "Hayallerinize inanırsanız gerçek olurlar." notunu düştü.

İşte Dirar'ın o paylaşımı

Ayrılık haberleri sonrası Dirardan olay paylaşım

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Ayrılık haberleri sonrası Dirardan olay paylaşım

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