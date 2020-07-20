Ayrılık iddiaları sonrası Andre Ayew'den açıklama!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew, Championship'de mücadele eden Swansea'deki geleceği hakkında konuştu.

Kulübün en yüksek yıllık maaş kazanan oyuncusu durumunda bulunan Ayew, bu nedenlerle yeni sezonda Swansea'de yer almayabilir.

"Sadece Reading karşısında 3 puanı almaya odaklandım

Andre Ayew konuyla ilgili açıklamasında; "Şu anda bu konu üzerine düşünmüyorum. Sadece Reading karşısında 3 puanı almaya odaklandım. Umuyorum Hull City de maçını kazanacak. Tek istediğim bu. Bunun ötesinde bir şey düşünmüyorum." dedi.

"Burada mutluyum"

Ayew takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili; "Burada mutluyum ve kulüple, taraftarlarla harika bir bağım var. Kalıp kalmama konusu zamanı geldiğinde oturup konuşacağımız bir şey ancak şu anda aklım sadece play-offlara kalabilmekte." dedi.

Andre Ayew, bu sezon Swansea formasıyla 44 resmi maça çıktı. 30 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda takımına 17 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.