Aytemiz Alanyaspor 2 - 3 Çaykur Rizespor

Maça fırtına gibi başlayan Rize temsilcisi henüz 2. dakikada Kweuke'yle 1-0 öne geçti. 34'te Dhurgham İsmail'le bir gol daha bulan Çaykur Rizespor ilk 45 dakikayı 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda Kweuke'yle bir gol daha bulan Rize 3-0 yakaladı. Ev sahibi Alanya, 71'de Vagner Love'la, 90'da da Plet'le farkı 1'e indirse de mücadele 3-2 sona erdi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 16'ya yükseltirken, A. Alanyaspor 18 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Özgür Çek'in soldan kullandığı korner atışında Kweuke şık bir kafa vuruşuyla topu Haydar Yılmaz'ın sağından filelerle buluşturdu: 0-1

10. dakikada Berkan Emir, korner atışında topu Aissati'ye gönderdi. Aissati'nin ceza sahasına ortasında Guerrier kafayla vurdu. Top rakip oyunculara çarparak dışarı çıktı.

34. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sağdan ceza sahasına ortasında topa Dhurgham İsmail kafayla vurarak takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2

36. dakikada Ahmet İlhan Özek'in ceza sahasına ortasında, Omeruo son anda ayak koyarak topu kornere gönderdi.

56. dakikada orta alanda topla buluşan Emre Akbaba, içeriye katederek topu Vagner Love'a çıkardı. Love'un pasında ceza sahasına yakın yerde meşin yuvarlakla buluşan Emre'nin şutunda, kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti. 61. dakikada Saadane'nin ara pasında topla buluşan Kweuke, kaleciyi çalımladıktan sonra topu boş kaleye gönderdi: 0-3 68. dakikada Candeias'ın sağdan ceza alanına ortasında, iyi yükselen Vagner Love'un kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı. 71. dakikada Emre Akbaba'nın pasında topla buluşan Vagner Love'un ceza sahası önünden şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3 90+1. dakikada Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu arka direkte Plet kafayla ağlara gönderdi: 2-3 Karşılaşma Çaykur Rizespor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.