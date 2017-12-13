Aytemiz Alanyaspor - Akın Çorap Giresunspor: 2-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan TFF 1. Lig takımı Akın Çorap Giresunspor, ilk maçta elde ettiği 4-2'lik galibiyetin avantajıyla son 16 turuna yükseldi.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Giresunspor öne geçti. Kaleci Fevzi Elmas'ın uzun pasında topla ceza yayında buluşan Korkishko, dengesini kaybedip yere düşerken ceza alanında müsait durumdaki Mert Örnek'e pas verdi. Bu futbolcu iki savunma oyuncusunun arasından topu filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Fevzi Elmas'ın kontrol edemediği topu, pozisyonu iyi takip eden Yusuf Serdar Çoban ağlarla buluşturdu: 1-1

60. dakikada sağdan çalımlarla ceza alanına ilerleyen Gassama'nın ortasında, altıpas önünde müsait durumdaki Yusuf Serdar Çoban topu kafa vuruşuyla filelere yolladı: 2-1

63. dakikada sol kanattan Korkishko'nun kullandığı korner atışında kaleci Remy öne çıkarak topu uzaklaştırdı. Ceza sahası yayı önünde Fatih Atik'in gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 2-2

Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor: 2 - Akın Çorap Giresunspor: 2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Bahattin Şimşek, Alpaslan Dedeş, Osman Gökhan Bilir

Aytemiz Alanyaspor: Remy, Gassama, Welinton, Nsakala, Fofana, Landel, Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 68 Emre Nefiz), Efecan Karaca (Dk. 60 Vagner Love), Emre Akbaba, Yusuf Serdar Çoban (Dk. 60 Junior Fernandes), Lungu

Teknik Direktör: Safet Susic

Akın Çorap Giresunspor: Fevzi Elmas, Berkan Yıldırım, Onur Demir, Özgür Yılmaz, Hüsamettin Tut, Brinner (Dk. 51 Dodo), Mert Örnek, Korkishko (Dk. 85 Jones), Mehmet Akyüz, Oğuzhan Öztürk (Dk. 51 Recep Aydın), Fatih Atik

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Goller: Dk. 25 ve Dk. 60 Yusuf Serdar Çoban (Aytemiz Alanyaspor); Dk. 1 Mert Örnek, Dk. 63 Fatih Atik (Akın Çorap Giresunspor)

Sarı Kartlar: Dk. 38 Chisamba Lungu, Dk. 57 Efecan Karaca, Dk. 75 Welinton Silva (Aytemiz Alanyaspor); Dk. 34 Özgür Yılmaz, Dk. 74 Mehmet Akyüz, Dk. 84 Dmytro Korkishko, Dk. 87 Recep Aydın (Akın Çorap Giresunspor)

Maçın ardından

Aytemiz Alanyaspor cephesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda Akın Çorap Giresunspor'a elenen Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Safet Susic, rakiplerinin turu geçmeyi hak ettiğini söyledi.

Susic, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda 2-2 sona eren 5. tur rövanş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, Giresunspor'u tur atlamasından dolayı kutladı.

Maçtan önce, 2-0 veya 3-1 gibi skorla kazanma arzusunda olduklarını dile getiren Susic, "Maalesef birinci dakikada gol yiyince bütün planlar değişti. Yani 1-0'dan sonra işlerin daha zor gideceğini biliyorsunuz." dedi.

Öncelikli olarak hafta sonu Süper Lig'deki maçı düşündüklerini ifade eden Susic, bu yüzden elindeki en iyi kadroyu sahaya sürmediğini belirtti.

Bazı oyuncularını dinlendirdiğini, bazılarını da oyuna hiç sokmadığını anlatan Susic, "Giresunspor turu hak etti. Bizim şu anki hedefimiz, önümüzdeki Sivasspor maçı. Bu maçı kazanarak sıkıntılı bir duruma girmekten kendimizi korumak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akın Çorap Giresunspor cephesi

Akın Çorap Giresunspor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise ilk maçta aldıkları 4-2'lik galibiyetin avantajını iyi kullandıklarını ifade etti.

Karşılarında bir Süper Lig takımı olduğunun bilinciyle oynadıklarını vurgulayan Diyadin, "Tur atlamak istiyorduk. Bugün de bu doğrultuda çok iyi mücadele ettik. Belki ofansif anlamda çok iyi değil ama mücadele açısından oyuncularım çok üst düzeydeydi." değerlendirmesinde bulundu.

Maçta yakaladıkları 3-4 pozisyonun 2'sini gole çevirerek tur atladıklarını anlatan Diyadin, şöyle konuştu:

"Türkiye Kupası'nda yolumuza devam ediyoruz. Bizim için asıl olan lig olsa da iki kulvarda tüm oyuncularımızı kullanarak yolumuza devam edeceğiz. Hem ligde hem de kupada oldukça iyi mücadele ediyorlar ki bu mücadele de bize turu getirdi. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum."







