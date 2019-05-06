Aytemiz Alanyaspor - Atiker Konyaspor: 2-4

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. 11 maçtır kazanamayan Atiker Konyaspor sahadan 4-2 galip ayrıldı.

Mücadelede Konyaspor'un gollerini 39. dakikada Marko Jevtovic, 41. dakikada Jens Jonsson, 71. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 90+1'de Hurtado kaydetti. Aytemiz Alanyaspor'un gollerini 29. ve 47. dakikalarda Papiss Cisse attı.

Bu sonuçla Atiker Konyaspor puanını 41'e yükseltti ve 8. sırada yer aldı. 42 puandaki Aytemiz Alanyaspor 6. sırada kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Bozbey, Mehmet Salih Mazlum

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Caulker, Welinton, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Villafanez (Dk. 75 Fernandes), Djalma Campos, Cisse

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Volkan Fındıklı, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Milosevic (Dk. 87 Hadziahmetovic), Ömer Ali Şahiner, Fofana (Dk. 71 Hurtado), Yatabare (Dk. 90 1 Jahovic) Goller: Dk. 29 ve 47 Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 39 Jevtovic, Dk. 41 Jonsson, Dk. 72 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90 1 Hurtado (Atiker Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Jonsson, Dk. 31 Ferhat Öztorun, Dk. 40 Volkan Fındıklı, Dk. 77 Yatabare, Dk. 79 Jevtovic, Dk. 90 Ali Turan (Atiker Konyaspor), Dk. 45 Ceyhun Gülselam, Dk. 55 Welinton, 90 5 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Villafanez'in pasında rakip ceza sahası dışında topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



10. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole yaklaştı. Villafanez'in ara pasında topla buluşan Cisse'nin öne çıkan kaleci Serkan Kırıntılı'nın üstünden aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğin yanından auta gitti.



15. dakikada orta sahada topu kazanan Jonsson, Fofana'ya pasını çıkardı. Bu futbolcu pasını savunmanın arkasına sarkan Ömer Ali Şahiner'e verdi. Ömer Ali'nin kaleciyi geçtikten sonra dar açından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak VAR sisteminin uyarısıyla golden önce faul olduğu gerekçesiyle maçın hakemi Alper Ulusoy, golü iptal etti.



29. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan Villafanez'in içeriye gönderdiği topu Djalma Campos topuk pasıyla arka direğe bıraktı. Arka direkte bomboş kalan Cisse, tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



Attığı golün ardından yedek kulübesine gelen Papiss Cisse, eline aldığı 90 numaralı Josef Sural formasını öperek kameralara ve taraftarlara gösterdi.



39. dakikada Atiker Konyaspor beraberliği yakaladı. Jevtovic'in ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



41. dakikada Atiker Konyaspor üstünlüğü yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Fofana, topu ceza sahasının soluna koşu yapan Ömer Ali'ye gönderdi. Bu oyuncu ise pasını sol çaprazdaki Jonsson'a çıkardı. Jonsson, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

47. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Ceyhun Gülselam topu yerden penaltı noktasına çıkardı. Topu kontrol eden Cisse'nin altıpasın önünden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.



72. dakikada Atiker Konyaspor maçta bir kez daha öne geçti. Yatabare'nin ara pasında ceza sahasına giren Ömer Ali, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-3.



76. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Cenk Ahmet Alkılıç ceza sahasına ortaladı. Fernandes'in sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı meşin yuvarlağa ayaklarıyla müdahale etti.



90+1. dakikada hızlı gelişen Konyaspor atağında Yatabare, meşin yuvarlağı Ömer Ali'ye çıkardı. Bu oyuncunun pasında topla buluşan Hurtado'nun ceza sahasında yaptığı vuruşta top filelere gitti: 2-4.



Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 4-2 üstünlüğüyle tamamlandı.