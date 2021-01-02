Aytemiz Alanyaspor - Başakşehir : 3-0

Süper Lig'in 16. haftasında heyecan devam ediyor. Bu sezona formda başlayan Akdeniz ekibi Alanyaspor'un konuğu son şampiyon Medipol Başakşehir'di. Akdeniz ekibi maçın ilk yarısında Adam Bareiro, Moubandje ve ikinci yarıda Tayfun Bingöl'ün attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor aldığı bu galibiyet ile puanını 30'a çıkardı ve maç fazlasıyla Süper Lig'de liderliğe yükseldi. Son şampiyon Başakşehir ise galibiyet hasretini 7 maça çıkardı ve 16 puanla 16. sırada yer alıyor.

STAT: Bahçeşehir Okulları

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran (Dk. 81 Fatih), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis (Dk. 86 Umut), Efecan (Dk. 71 Tayfur), Bakasetas, Davidson (Dk. 86 Mustafa), Bareiro (Dk. 71 Salih)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael, Epureanu, Visca, Azubuike (Dk.46 Guldbrandsen), İrfan Can, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Dk. 90+2 Hasan Ali), Ponck (Dk. 75 Berkay), Crivelli (Dk. 75 Aleksic), Cemali (Dk.46 Chadli)

GOLLER: Dk.19 Bareiro, Dk.27 Moubandje, Dk.84 Tayfur (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Siopis, Bakasetas, Marafona, Moubandje (Aytemiz Alanyaspor) - Visca, Pereira (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

8'inci dakikada sağdan Alanyasporlu Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Volkan'dan geri döndü. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Davidson'un vuruşu auta gitti.

10'uncu dakikada soldan gelişen Başakşehir atağında Crivelli topu ceza sahası dışından Visca'ya verdi. Visca sol çaprazdan ceza sahası içine sokulurken topu İrfan Can'ın önüne gönderdi. İrfan Can'ın sert şutu az farkla auta gitti.

18'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson'un pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sızan Bareiro sert bir şut çekti ancak kaleci gole izin vermedi. Top kornere gitti.

19'uncu dakikada Alanyasporlu Bakasetas'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki vuruşta top kaleciden dönerken topu önünde bulan Barerio röveşatayla topu ağlara gönderdi: 1-0.

27'nci dakika gelişen Alanyaspor atağında Juanfran topu ceza sahası sağındaki Juanfran'a aktardı. Juanfran ceza sahası solunda savunmanın arkasına sızan Moubandje'ye pasını aktarırken, bu oyuncunun gelişine vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

39'uncu dakikada Başakşehir sol kanattan Deniz ile köşe vuruşu kullandı. Topa yükselen Ponck'un vuruşu Berkan'dan geri döndü.

50'nci dakikada Başakşehir'in sağ kanattan Visca ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Epureanu kaleyi yokladı. Savunmadan seken top kaleci Marafona'da kaldı.

66'ncı dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasının sağından Efecan'ın sert şutu üstten auta gitti.

80'inci dakikada Alanyasporlu Davidson kendi yarı sahasında Başakşehir savunmasından kaptığı topla tek başına rakip kaleye kadar geldi. Kaleciyle karşı karşıya Davidson'un şutu direkten oyun alanına döndü.

82'nci dakikada gelişen Başakşehir atağında Guldbrandsen altıpasın yanından kaleye şut atmak istedi. Top yan ağlarda kaldı.

84'üncü dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fatih'in ara pasında ceza sahası sağındaki Tayfur'un bekletmeden şutu kaleciyi geçerek ağlarla buluştu: 3-0.

89'uncu dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Mustafa Pektemek topu içeri kadar getirdi. Bakasetas'ın yakın mesafeden vuruşu kalecide kaldı.