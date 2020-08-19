Aytemiz Alanyaspor - Ã‡aykur Rizespor: 3-0

19.08.2020 - 20:33 | | AA
Aytemiz Alanyaspor - Çaykur Rizespor: 3-0
Aytemiz Alanyaspor, ilk hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Ã‡aykur Rizespor'u 3-0 maÄŸlup etti.Â
SÃ¼per Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, ilk hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nda Ã‡aykur Rizespor'u 3-0 maÄŸlup etti.Â
Erzurum'daki PalandÃ¶ken YÃ¼ksek Ä°rtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazÄ±rlÄ±k maÃ§Ä±nÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nÄ± Akdeniz ekibi, 22. dakikada Efkan BekiroÄŸlu ve 43. dakikada Davidson da Luz Pereira'nÄ±n attÄ±ÄŸÄ± gollerle 2-0 Ã¶nde tamamladÄ±.
MÃ¼sabakanÄ±n 49. dakikasÄ±nda Emircan AltÄ±ntaÅŸ ile 1 gol daha bulan Aytemiz Alanyaspor, karÅŸÄ±laÅŸmadan 3-0 galip ayrÄ±ldÄ±.Â
Ã‡aykur Rizespor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Hasan Kartal ve Aytemiz Alanyaspor KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Hasan Ã‡avuÅŸoÄŸlu maÃ§Ä± birlikte izledi.
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n Rizespor Galibiyetinin Perde ArkasÄ±