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24.10.2017 - 21:05 | | ANTALYA (AA)

Aytemiz Alanyaspor - Edirnespor: 2-0

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Edirnespor'u 2-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor - Edirnespor: 2-0
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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, sahasında Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Edirnespor'u 2-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Aytemiz Alanyaspor: 2 - Edirnespor: 0

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Onur Karabaş, Gökmen Baltacı, Deniz Caner Özaral

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton, Birol Parlak, Berkan Emir, Landel (Dk. 62 Emre Akbaba), Maniatis, Emre Nefiz, Lungu, Mbilla (Dk. 42 Vagner Love), Yusuf Serdar Çoban (Dk. 62 Fernandes)
Teknik Direktör: Safet Susic

Edirnespor: İbrahim Aydinç, Murat Damra Kaya, Cihan Güneş, Emirhan Özkan, Kemal Emre Bozoğlu, Harun Akyel, Kone (Dk. 65 Mariko), Metin Çalışkan, Sabur Eser (Dk. 88 Emre Gedik), Tolga Cengiz, Yunus Namdar (Dk. 86 Batuhan Bozkurt)
Teknik Direktör: Uğur Kiremitçi

Goller: Dk. 85 Fernandes, Dk. 90+2 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 76 Vagner Love (Aytemiz Alanyaspor); Dk. 68 Metin Çalışkan (Edirnespor)




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