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01.01.2021 - 12:00 | | Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)

Aytemiz Alanyaspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

AYTEMİZ Alanyaspor, yarın evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi rakibinden puan ya da puanlar alarak, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Aytemiz Alanyaspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
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Süper Lig'in 16'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor, yarın saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Maçı, Mete Kalkavan yönetecek. İki takım daha önce 8 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 4'ünü Başakşehir, 1'ini Alanyaspor kazandı. 3 maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Alanyaspor'un evinde oynanan 4 maçta iki takım birer kez galip gelirken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

TAKIMDA 3 EKSİK

Aytemiz Alanyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan son idmanla tamamlanırken, takımda 3 oyuncu eksik. Kaleci Ufuk'un sakatlığı devam ederken, sakatlığı geçen Ceyhun, takımla çalışmalara başlasa da kadroda yer alması beklenmiyor. Geçen hafta oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanarak oyundan çıkan Khouma Babacar da bu maçta takımda olmayacak. Akdeniz temsilcisinin iki oyuncusu kart cezası sınırında yer alıyor. Stoper Georgios Tzavellas ve sol kanat oyuncusu Davidson'un 3 sarı kartı bulunuyor.

ALANYASPOR YENİDEN KAZANMAK İSTİYOR

Son 6 hafta oynadığı maçlarda sadece Beşiktaş'ı mağlup eden Alanyaspor, yeniden çıkışa geçerek tekrar liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Son 6 haftada 4 puan toplayabilen turuncu yeşilliler, 27 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Rakibi Medipol Başakşehir ise 16 puanla 16'ncı sırada. Evinde bu sezon hiç kaybetmeyen Alanyaspor bu seriyi sürdürmek ve rakibinden puan ya da puanlar almak istiyor.

MUTLAK GALİBİYET PAROLASI

Aytemiz Alanyaspor'un, Medipol Başakşehir maçına da bilinen 11'iyle çıkması bekleniyor. Forvet hattında Babacar'ın sakatlığı nedeniyle ilk haftalarda olduğu gibi Adam Bareiro ile çıkması beklenen Akdeniz temsilcisi, mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak. 

MUHTEMEL 11: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro.

SAKAT: Ufuk, Babacar

CEZALI: Yok

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Aytemiz Alanyaspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

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