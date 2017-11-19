Aytemiz Alanyaspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 1-0

Bu güalibiyetle Alanyaspor puanını 17'ye yükseltirken ligin yeni ekibi Yeni Malatyaspor 14 puanda kaldı.

Başakşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında ev sahibi Alanyaspor Brezilyalı golcüsü Vagner Love ile yakaladığı gol pozisyonlarından faydalanamayınca ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıda geçtiğimiz sezonun gol kralı bu sezon da ligin en golcü isimleri arasında yer alan Vagner Love sahneye çıktı ve güzel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Love 62. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Bu dakikadan sonra Yeni Malatyaspor beraberlik golü için rakip kaleye yüklenmeye başladı. Konuk ekibin en ciddi pozisyonu ise 83. dakikada geldi. Bu dakikada sol kanattan kullanılan köşe atışında ceza sahasında topla buluşan Adem Büyük'ün vuruşunda top üst direkten döndü.

Kalan dakikalarda iki takımda skoru değiştiremeyince Alanyaspor sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sol kanattan gelişen atakta Emre Akbaba'nın ara pasıyla topla buluşan Mbilla'nın, ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta kaleci Ertaç Özbir yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

8. dakikada sol kanattan gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında, Adem Büyük topu ceza sahası içine gönderdi. Ev sahibi takımın oyuncuları Barazite'den önce araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

17. dakikada orta alanda topla buluşan Efecan Karaca, ceza sahası içine kadar sürdüğü topu Vagner Love'a çıkardı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak rakip oyunculara çarparak kornere çıktı.

21. dakikada Emre Akbaba rakip takım ceza sahası dışındaki Vagner Love'a topu çıkardı. Vagner Love'un vuruşunda kaleci uzanarak iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada sağ kanattan paslaşılarak kullanılan korner sonrası topla buluşan Gassama'nın ceza sahasına ortasında, Vagner Love'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.