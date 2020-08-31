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31.08.2020 - 21:46 | | AA

Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük: 2-0

Hazırlık mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük: 2-0
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Süper Lig takımlarının hazırlık mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. 

Alanyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Topuk Yaylası'nda bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Tesisleri'nde sürdüren turuncu-yeşilli takım, 2'nci hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. 

Karşılaşmanın 58'inci dakikasında Pereira'nın attığı golle Alanyaspor 1-0 öne geçti. Maçın 60'ıncı dakikasında ise Bareiro'nun kaydettiği golle Alanyaspor skoru 2-0 yaptı. Karşılaşma turuncu-yeşilli ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 

Aytemiz Alanyaspor kamptaki 3'üncü ve son hazırlık maçını 4 Eylül Cuma günü saat 13.00'te Boluspor ile yapacak.

Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük: 2-0

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