25.10.2020 - 12:11 |
Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük (CANLI)
Süper Lig'in 6. haftasındaAytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.
Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.
İLK 11'LER
Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech