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HaberlerSüper Lig Haberleri Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük (CANLI)
25.10.2020 - 12:11 |

Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük (CANLI)

Süper Lig'in 6. haftasındaAytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor.

Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük (CANLI)
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük (CANLI)

İLK 11'LER

Alanyaspor : Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük (CANLI)

 

 

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