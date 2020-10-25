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25.10.2020 - 12:11 |

Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı için heyecan dorukta. Bugün yaşanacak mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? sorularını araştırıyor. İşte Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı hakkında merak edilenler...

Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler
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Süper Lig nefes kesmeye devam ediyor. Bugün oynanacak mücadeleler arasında Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı da yer alıyor. Futbol severlerin heyecanla araştırdığı Aytemiz Alanyaspor - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Maç kadrosunda kimler var?

AYTEMİZ ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Alanyaspor Karagümrük maçı bugün oynanacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

AYTEMİZ ALANYASPOR

Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih, Salih, Davidson, Bareiro, Bakasetas, Babacar

SAKAT: Efecan Karaca

CEZALI: Yok

FATİH KARAGÜMRÜK

Viviano - Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndiaye, Biglia, Ndao, Salibur, Erik Sabo, Sobiech 

SAKAT: Jorquera, Darri*

CEZALI: Jimmy Durmaz

Fatih Karagümrük, lider Alanyaspor'un konuğu oluyor

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 6. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'un konuğu olacak.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, geride kalan bölümde 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Kırmızı-siyahlı ekip, haftaya 8 puan ve averaj farkıyla 3. sırada girdi.

Fatih Karagümrük, ligde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor ve Medipol Başakşehir'i mağlup etti. Gaziantep FK ve Kasımpaşa ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye yenildi.

Lider Aytemiz Alanyaspor ise 4 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda hanesine 13 puan yazdırdı.

 

 

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