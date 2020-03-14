14.03.2020 - 16:20 |
Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK (CANLI)
Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Süper Lig'in flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 26. hafta maçında evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Saat 17.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Bu maç öncesi ev sahibi ekip 40 puanla 6. sırada yer alırken konuk Gaziantep FK 32 puanla 9. sırada yer alıyor.
AYTEMİZ ALANYASPOR-GAZİANTEP FK: 1-0 (İKİNCİ YARI OYNANIYOR)
GOL! 42'Caulker
İLK 11'LER
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, NSakala, Tzavellas, Caulker, Onur, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Biyik, Tosca, Morais, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode