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14.03.2020 - 16:20 |

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu...

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK | İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, 26. hafta maçında evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Saat 17.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Bu maç öncesi ev sahibi ekip 40 puanla 6. sırada yer alırken konuk Gaziantep FK 32 puanla 9. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, NSakala, Tzavellas, Caulker, Onur, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Biyik, Tosca, Morais, Jefferson, Güray, Maxim, Kenan, Kayode

Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK | İlk 11ler belli oldu

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