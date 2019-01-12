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12.01.2019 - 15:58 |

Aytemiz Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarını tesislerde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü
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Teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenman öncesi futbolcu Taha Yalçıner'in doğum günü kutlandı. Sahada yapılan kutlamanın ardından antrenmana toplu halde koşuyla başlayan turuncu yeşilli takım, daha sonra ısınma ve çabukluk çalışmaları yaptı.

Ardından 5'e 2 top kapma çalışması yapan futbolcular antrenmanı topa sahip olma çalışması ve çift kale maçla sürdürdü. Antrenman esneme hareketleriyle sona erdi.

Aytemiz Alanyaspor çalışmalarına yarın saat 13.30'da U21 takımıyla antrenman maçı yaparak sürdürecek.

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