Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAytemiz Alanyaspor Haberleri Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-1
29.12.2019 - 16:07 |

Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. İlk dakikalarda 1-0 öne geçen Konyaspor avantajını koruyamadı ve sahadan son dakikada yediği golle 2-1 mağlup ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-1
ABONE OL

Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Aytemiz Alanyaspor İttifak Holding Konyaspor'u evinde ağırladı. Bahçeşeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi  Aytemiz Alanyaspor son dakika golüyle 2-1 kazandı.

Konyaspor'un golünü 8. dakikada Daci, Alanyaspor'un gollerini ise 35. dakika ve 90.5 dakikada Cisse kaydetti.

Alanyaspor 29 puanşa 5. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 15 puanla 15. sırada kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları 

Hakemler: Ümit Öztürk, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir 

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun Gülselam (Dk. 82 Musa Çağıran), Salih Uçan (Dk. 55 Siopis), Campos, Bakasetas (Dk. 69 Junior Fernandes), Efecan Karaca, Cisse 

İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Anicic, Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Miya, Jonsson (Dk. 85 Volkan Fındıklı), Jevtovic, Hadziahmetovic, Milosevic (Dk. 77 Mücahit Can Akçay), Daci (Dk. 90 Ali Yaşar) 

Goller: Dk. 8 Daci (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 35 ve Dk. 90 4 Cisse (Aytemiz Alanyaspor) 

Sarı kartlar: Dk. 51 Serkan Kırıntılı, Dk. 67 Selim Ay, Dk. 75 Ali Turan, Dk. 90 3 Mücahit Can Akçay (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 55 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya, topu ceza sahasına yerden ortaladı. Daci'nin, gelişine vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.

23. dakikada sağ kanttan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Baiano ceza sahasına meşin yuvarlağı ortaladı. Cisse'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

35. dakikada Alanyaspor'dan Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Caulker kafayı vurdu. Arka direğe giden topu Cisse tamamladı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

54. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Baiano, topu ceza sahasına havadan ortaladı. Cisse'nin, kafa vuruşunda top kalecinin kucağında kaldı.

58. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic, soldan ceza sahasına giren Hadziahmetovic'e topu çıkardı. Topu alan Hadziahmetovic'in şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı kontrol etti.

 69. dakikada Alanyaspor'dan Campos'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam'ın iyi yükselerek vurduğu top az farkla üstten dışarı çıktı.

80. dakikada Efecan Karaca sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Cisse'nin kafayla vurduğu top kaleciden sekerek direkten döndü. Konyaspor defansı topu uzaklaştırdı.

90 4. dakikada Alanyaspor Cisse ile öne geçti. Sol kanttan Junior Fernandes tarafından içeriye gönderilen topu Cisse kafayla filelerle buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazandı.

Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
    İtalya Serie A'ya 29. hafta maçlarıyla devam edildi
  2. Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
    Chelsea deplasmanda West Ham United'a 3-2 yenildi
  3. Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
    Son dakika haberler - Balıkesirspor, Yusuf Şimşek'le tekrar anlaştı
  4. Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
    Mehmet Özdilek: Bugün kazansaydık, ligin yüzde 70-80'lik kısmını halletmiş olacaktık
  5. Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
    Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

BB Erzurumspor: 1 - Adana Demirspor: 2

Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

Yenilmez: 'Kazanıp beklemekten başka şansımız yok'

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

Arsenal, sahasında Norwich City'yi 4-0 yendi

Sıradaki Haber