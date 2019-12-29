Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-1
Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. İlk dakikalarda 1-0 öne geçen Konyaspor avantajını koruyamadı ve sahadan son dakikada yediği golle 2-1 mağlup ayrıldı.
Süper Lig'de ilk devrenin son haftasında Aytemiz Alanyaspor İttifak Holding Konyaspor'u evinde ağırladı. Bahçeşeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor son dakika golüyle 2-1 kazandı.
Konyaspor'un golünü 8. dakikada Daci, Alanyaspor'un gollerini ise 35. dakika ve 90.5 dakikada Cisse kaydetti.
Alanyaspor 29 puanşa 5. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 15 puanla 15. sırada kaldı.
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ümit Öztürk, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun Gülselam (Dk. 82 Musa Çağıran), Salih Uçan (Dk. 55 Siopis), Campos, Bakasetas (Dk. 69 Junior Fernandes), Efecan Karaca, Cisse
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Anicic, Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Miya, Jonsson (Dk. 85 Volkan Fındıklı), Jevtovic, Hadziahmetovic, Milosevic (Dk. 77 Mücahit Can Akçay), Daci (Dk. 90 Ali Yaşar)
Goller: Dk. 8 Daci (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 35 ve Dk. 90 4 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Serkan Kırıntılı, Dk. 67 Selim Ay, Dk. 75 Ali Turan, Dk. 90 3 Mücahit Can Akçay (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 55 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya, topu ceza sahasına yerden ortaladı. Daci'nin, gelişine vuruşunda top direğe çarparak ağlara gitti: 0-1.
23. dakikada sağ kanttan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Baiano ceza sahasına meşin yuvarlağı ortaladı. Cisse'nin kafa vuruşunda top dışarı çıktı.
35. dakikada Alanyaspor'dan Salih Uçan'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Caulker kafayı vurdu. Arka direğe giden topu Cisse tamamladı: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
54. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Baiano, topu ceza sahasına havadan ortaladı. Cisse'nin, kafa vuruşunda top kalecinin kucağında kaldı.
58. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic, soldan ceza sahasına giren Hadziahmetovic'e topu çıkardı. Topu alan Hadziahmetovic'in şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı kontrol etti.
69. dakikada Alanyaspor'dan Campos'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam'ın iyi yükselerek vurduğu top az farkla üstten dışarı çıktı.
80. dakikada Efecan Karaca sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Cisse'nin kafayla vurduğu top kaleciden sekerek direkten döndü. Konyaspor defansı topu uzaklaştırdı.
90 4. dakikada Alanyaspor Cisse ile öne geçti. Sol kanttan Junior Fernandes tarafından içeriye gönderilen topu Cisse kafayla filelerle buluşturdu: 2-1.
Karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazandı.