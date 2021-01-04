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04.01.2021 - 10:07 | | Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)

Aytemiz Alanyaspor, liderliğe yeniden göz dikti

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde 3-0 kazandığı Medipol Başakşehir maçının ardından liderliği Galatasaray'dan geri aldı ancak Beşiktaş'ın Hes Kablo Kayserispor'u mağlup etmesiyle ikinci sıraya geriledi. Liderin hafta hafta değiştiği Süper Lig'de, Alanyaspor koltuğu yeniden almak istiyor.

Aytemiz Alanyaspor, liderliğe yeniden göz dikti
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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'deki başarılı gidişatını sürdürüyor. Son haftalarda deplasmanda kaybettiği puanların ardından tekrar çıkışa geçmek ve liderliği geri almak isteyen Alanyaspor, 16'ncı haftada evinde oynadığı Medipol Başakşehir'i 3-0'la geçerken puanını da 30'a çıkardı. Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'dan liderlik koltuğunu averajla devralan Akdeniz temsilcisi, Beşiktaş'ın Kayserispor'u mağlup etmesiyle ikinci sıraya düştü.

Zirve yarışını önde götürmeyi hedefleyen Alanyaspor, 17'nci haftada deplasmanda en yakın rakiplerinden Fenerbahçe ile karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede 3 puan amaçlayan turuncu yeşilliler hazırlıklarına ara vermeden başladı.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI ÇOK GOL ATIP, AZ YİYOR

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 maçın 8'ini kazanırken, 1 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 23 kez havalandıran Akdeniz temsilcisi, kalesinde sadece 6 gol gördü.

GEÇEN SEZON YALNIZCA FENERBAHÇE'DEN HER İKİ DEVRE PUAN ALDI

Alanyaspor bu sezon çıktığı 8 deplasman maçından 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, söz konusu yenilgileri de son deplasman maçlarında yaşadı. Hafta içi ve sonu olmak üzere yoğun bir maç temposuna girdikleri için bir düşüş yaşadıklarını söyleyen teknik direktör Çağdaş Atan, güçlü bir kadroları olduğunu ve bundan sonra aynı kayıplarla karşılaşmayacaklarını düşündüğünü belirtti.

Akdeniz temsilcisi bu sezon deplasman maçlarında 10 puan toplarken rakip fileleri 9 kez havalandırdı, kalesinde de 9 gol gördü. Son iki sezondur başarılı bir grafik çizen Aytemiz Alanyaspor, tarihinde hiç yenemediği 3 büyükleri de bu dönemde mağlup etmeyi başardı.

Bu sezon İstanbul'da Galatasaray'ı 2-1 yenen Akdeniz temsilcisi, evinde de Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Geçen sezon Fenerbahçe'yi de evinde 3-1 yenen turuncu yeşilliler, deplasmanda sarı lacivertli takımla 1-1 berabere kaldı. Geçen sezon 3 büyüklerle oynadığı maçlarda yalnızca Fenerbahçe'den her iki maçta da puan almayı başaran Alanyaspor, her iki devrede oynanan maçlarda bir tek Beşiktaş mücadelelerinden puansız ayrıldı.

Aytemiz Alanyaspor, 3 büyüklerden bu sezon 2'sine de puan kaptırmazken, eski teknik direktörü Erol Bulut'un yönetimindeki Fenerbahçe önünde de aynı başarıyı göstermek istiyor. 

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