Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, muhtemel 11'ler kim?
Süper Lig karşılaşmalarından biri olan Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı için heyecan dorukta. Bu mücadeleyi kaçırmak istemeyen taraftarlar Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta arayışına girdi. Peki Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, muhtemel 11'ler kim? İşte Süper Lig'in 16. haftasında ter dökecek karşılaşmalardan biri olan Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı hakkında merak edilenler...
Bugün oynanacak maçlardan biri olan Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı hakkında meraklı arayış başladı. Sabahın ilk ışıklarından bu yana araştırılan Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçının muhtemel 11'leri ve hakemi kim? İşte Süper Lig'in karşılaşmaları hakkında detaylar...
AYTEMİZ ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçı beIN SPORTS HD1'den yayınlanacak.
AYTEMİZ ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Aytemiz Alanyaspor - Medipol Başakşehir maçını Mete Kalkavan yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Alanyaspor
Marafona
Juanfran
Tzavellas
Caulker
Moubandje
Salih
Siopis
Efecan
Bakasetas
Davidson
Bareiro
Başakşehir
Volkan Babacan
Rafael
Epureanu
Ponck
Cemali
Mahmut
Aleksic
İrfan Can
Visca
Chadli
Crivelli
Medipol Başakşehir, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas çalışması yaptığı bildirildi.
İdmanın, çift kale maçın ardından orta ve şut çalışmasıyla sona erdiği belirtildi.
Aytemiz Alanyaspor, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
AYTEMİZ Alanyaspor, evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Akdeniz temsilcisi rakibinden puan ya da puanlar alarak, evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.
Süper Lig'in 16'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor, saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Maçı, Mete Kalkavan yönetecek. İki takım daha önce 8 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 4'ünü Başakşehir, 1'ini Alanyaspor kazandı. 3 maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Alanyaspor'un evinde oynanan 4 maçta iki takım birer kez galip gelirken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.
TAKIMDA 3 EKSİK
Aytemiz Alanyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan son idmanla tamamlanırken, takımda 3 oyuncu eksik. Kaleci Ufuk'un sakatlığı devam ederken, sakatlığı geçen Ceyhun, takımla çalışmalara başlasa da kadroda yer alması beklenmiyor. Geçen hafta oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanarak oyundan çıkan Khouma Babacar da bu maçta takımda olmayacak. Akdeniz temsilcisinin iki oyuncusu kart cezası sınırında yer alıyor. Stoper Georgios Tzavellas ve sol kanat oyuncusu Davidson'un 3 sarı kartı bulunuyor.
ALANYASPOR YENİDEN KAZANMAK İSTİYOR
Son 6 hafta oynadığı maçlarda sadece Beşiktaş'ı mağlup eden Alanyaspor, yeniden çıkışa geçerek tekrar liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Son 6 haftada 4 puan toplayabilen turuncu yeşilliler, 27 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Rakibi Medipol Başakşehir ise 16 puanla 16'ncı sırada. Evinde bu sezon hiç kaybetmeyen Alanyaspor bu seriyi sürdürmek ve rakibinden puan ya da puanlar almak istiyor.
MUTLAK GALİBİYET PAROLASI
Aytemiz Alanyaspor'un, Medipol Başakşehir maçına da bilinen 11'iyle çıkması bekleniyor. Forvet hattında Babacar'ın sakatlığı nedeniyle ilk haftalarda olduğu gibi Adam Bareiro ile çıkması beklenen Akdeniz temsilcisi, mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak.