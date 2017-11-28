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28.11.2017 - 14:26 |

Aytemiz Alanyaspor'da kupa mesaisi

Turuncu yeşilli takım Ziraat Türkiye Kupası maçı hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor'da kupa mesaisi
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Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, TFF 1. Lig takımı Akın Çorap Giresunspor ile 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda yapacağı ZiraatTürkiye Kupası 5. tur ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde teknik direktör Safet Susic yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda pas çalışmasının ardından idman çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Vagner Love, Fernandes, Nsakala, Mbilla ve Maniatis'in katılmadığı antrenmanda Efecan Karaca ile Alpay Koçaklı takımdan ayrı çalıştı.

Turuncu yeşilli takım, kupa maçı hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla tamamlayarak Giresun'a hareket edecek.

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