Aytemiz Alanyaspor'dan sponsorluk anlaşması

Alanyaspor ve Corendon Havayolları firması arasında, Süper Lig’de bu sezon kalan son 5 maç ve Ziraat Türkiye Kupası final maçlarını kapsayan forma kol reklamı anlaşması imzalandı.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Pandemi sürecinde yaşanan olumsuzluklara rağmen, kulübümüze sponsor olarak destek veren Corendon Havayolları‘na teşekkür ederiz“ dedi.