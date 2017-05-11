Aytemiz Alanyasporlu Lazic: "Çıkışımız sürecek"

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü sahasında Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik Direktör Saffet Susic gözetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Takımın eksiksiz katıldığı antrenmanda futbolcular serbest pas ile devam ettiği idmanı çift kale taktik idmanla sonlandırdı.

'YÜKSELİŞİMİZ DEVAM EDİYOR'

Antrenmanda basın mensuplarına açıklama yapan 22 yaşındaki Sırp stoper Darko Lazic, yeni hocanın gelmesiyle performans yakaladıklarını söyledi. Bu süreçte 2 maçlık mağlubiyetlerinin olduğunu belirten Lazic, "Ama yükselişimiz devam ediyor. Yüksek olarak ligde kalmayı garantiledik. Tabi matematiksel olarak şanslar, olasılıklar devam ediyor. Futbolda bazı şeyler siyahla beyaz gibidir, nettir. Umarım mutlu sona ulaşacağız. Ben de maalesef küçük bir sakatlık yaşadım, ardından küçük bir operasyon geçirdim. Şu an yükselen bir grafiğim var. Önümüzdeki maçlara bakacağım" dedi.

MORALLER ÜST SEVİYEDE

Kardemir Karabükspor hazırlıklarının iyi gittiğini aktaran Darko Lazic, "Konya deplasmanından muhteşem bir galibiyetle döndükten sonra bir takımın morali nasıl olabilir? Elbette üst seviyede. Gördüğünüz gibi herkes neşeli, herkes gülüyor ve hoş bir muhabbet içerisinde. Önümüzdeki maç elbette zor olacak. Ama bunu da başarabilecek güçteyiz" diye konuştu.