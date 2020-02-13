Azerbaycan Futbol Federasyonu: Abdullah Avcı teknik direktör adayımız

Beşiktaş ile yolları ayrıldıktan sonra yeni rotasının neresi olacağı merakla beklenen Abdullah Avcı’nın ismi Azerbaycan Milli Takımı ile anılmaya başlarken, konuyla ilgili Azeriler’den ilk açıklama geldi. Nikola Jurcevic’in ayrılmasının ardından boşta olan Azerbaycan A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü’ne getirilmek istendiği iddia edilmişti.

Liste kısaltıldı, Avcı yer aldı

Azerbaycan Futbol Federasyonu Medya ve Halkla İlişkiler Departmanı Başkanı Firuz Abdulla, Azeri basınına yaptığı açıklamada, deneyimli teknik adam ile ilgilendiklerini doğruladı. Öncelikle teknik direktör adayları ile ilgili geniş bir liste hazırlandığını belirten Abdulla, sonrasında bu listede eleme yapılarak küçültüldüğünü, geriye kalan isimler arasında Avcı’nın da bulunduğunu söyledi.

‘Avcı, aday listesinde var’

Kısaltılmış listenin bir sonraki yönetim toplantılarında gündeme geleceğini belirten Firuz Abdulla, “Türk teknik adam Abdullah Avcı'nın milli takım başantrenörü olarak atanacağı ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim ki, gerçekten milli takıma adayların kısa listesinde yer alıyor. Ancak federasyon, şu ana kadar kendisiyle henüz bir görüşme gerçekleştirmedi” diye konuştu.