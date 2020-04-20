Azerbaycan'da son karar Prosinecki

Azerbaycan Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük koltuğu için yeni hocasını belirledi. Uzun zamandır boşta olan A milli takım çalıştırıcılığı için bir süredir, Beşiktaş ile yollarını ayıran Abdullah Avcı ile görüşen federasyon, deneyimli ismi ikna etmekte zorlanmasının ardından eski hocasına yöneldi.

Azeri basınında yer alan habere göre federasyon, Kayserispor teknik direktörü Robert Prosinecki'de karar kıldı. Federasyonun Türkiye'de sezonun tamamlanmasını bekleyeceği, ardından bu transferin somutlaşacağı bildirildi. Kayserispor'un hem ekonomik hem sportif açıdan sıkıntıda bulunduğuna dikkat çekilerek, Hırvat hocanın ayrılmasında bir sıkıntı bulunmayacağına işaret edildi.

Prosinecki ile geçtiğimiz ekim ayında da Azerbaycan Futbol Federasyonu'nun görüştüğü ancak o dönem, anlaşmanın yakın olmasına karşın deneyimli teknik adamın son anda çark ettiği belirtildi. Prosinecki'nin şu an ise Bakü'ye gitmeye tekrar sıcak baktığı, bunun da transferin önünü açtığı kaydedildi.

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