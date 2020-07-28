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28.07.2020 - 00:52 |

Aziz Yıldırım ve Sow yemekte buluştu!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli eski yöenticiler futbolcu Moussa Sow ile ile yemekte bir araya geldi.

Aziz Yıldırım ve Sow yemekte buluştu!
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Sarı-lacivertli ekibin eski başkanı Aziz Yıldırım, eski futbolcu Moussa Sow, takımın eski idari menajeri Hasan Çetinkaya, eski yöneticilerden Cenk Başak ve eski Fenerbahçe tercümanı Deniz Sarıtaş İstanbul'da bir restoranda yemek yedi.

Neşeli geçen yemeğin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Aziz Yıldırım ve Sow yemekte buluştu

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