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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Azubuike: Beşiktaş'ı yeneceğiz
03.04.2019 - 11:43 | | RİZE (AA)

Azubuike: Beşiktaş'ı yeneceğiz

Çaykur Rizesporlu futbolcu Azubuike Okechukwu, Beşiktaş maçı öncesi iddialı konuştu: Takım ve performans olarak iyi durumdayız. İyi gidişimizi sürdürüp, kazanmak istiyoruz.

Azubuike: Beşiktaş'ı yeneceğiz
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 8 Nisan Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Azubuike Okechukwu, "Takım ve performans olarak iyi durumdayız. İyi gidişimizi sürdürüp kazanmak istiyoruz." dedi.

Azubuike, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini belirtti.

Ligde yakaladıkları çıkışın ardından dinlenmeye ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Azubuike, üç haftalık aranın kendilerine iyi geldiğini söyledi.

Azubuike, lige Beşiktaş maçıyla yeniden başlayacaklarını dile getirerek, "Beşiktaş maçını kazanacağımıza inanıyorum. Takım ve performans olarak iyi durumdayız. İyi gidişimizi sürdürüp kazanmak istiyoruz." diye konuştu.

Çaykur Rizespor'a kiralık olarak geldiğini hatırlatan Nijeryalı orta saha oyuncusu, "Rize'yi çok sevdim. Rize bir futbol şehri. İnsanların kulübe bağlılığı beni çok mutlu ediyor. İlk önce sezonu iyi tamamlamak istiyorum. Burada kalmayı ben de isterim ama şartların oluşması gerekiyor. İki kulübün anlaşması gerekiyor. Umarım gelecek sezon Türkiye'de, burada oynamaya devam ederim." ifadelerini kullandı.

Azubuike, Rize'de kendisine "çocuk adam" denildiğini kaydederek, "Bu lakabı Vedat Muric başlatmıştı. Sonra herkes söylemeye başladı. Taraftarlarla buluştuğumda onlar da beni 'çocuk adam' diye çağırmaya başladı. Bu benim çok hoşuma gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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