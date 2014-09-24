B. Dortmund pes etmedi!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Borussia Dortmund, iki farklı geriye düştüğü karşılaşmada Stuttgart ile 2-2 berabere kaldı.



Sakatlıkları nedeniyle bir çok as oyuncusundan yoksun olan Borussia Dortmund, ilk yarıda baskıyı kursa da golü bulamadı. Buna karşın Stuttgart ikinci yarının başında golü buldu. Daniel Didavi'nin 48. dakikada attığı golle öne geçen kırmızı beyazlı takım, bu golden 20 Dakika sonra bir kez daha Daniel Didavi ile farkı ikiye çıkardı.



Çabuk toparlanan Dortmund, 71. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang ile farkı bire indirip, 86. dakikada İmmobile'nin golü ile bir puanı kurtardı.



Bu sezon ilk beraberliğini alan Borussia Dormund 7 puanda çıktı. Ligin dibinde yer alan konuk takım ise 2 puanda haftayı tamamladı.