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31.07.2016 - 14:13 | | İHA

Ba: “Performansımı arttıracağım”

Alanyaspor'un Senegalli stoperi Abdoulaye Ba, "Bu sezon elimden gelen en iyi performansı sergileyeceğim. Taraftarlarımız her maçımıza gelerek bize destek olsunlar" dedi.

Ba: “Performansımı arttıracağım”
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Alanyaspor'un Porto’dan yeni transferi 25 yaşındaki Senegalli stoper Abdoulaye Ba, Topuk Yaylası’nda iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

İdeal bir ortamda lige hazırlandıklarını belirten Ba, "Zorlu bir sezon bizi bekliyor. Burada sıkı çalışıyoruz. Alanya'yı daha önce çok iyi tanımıyordum. Tabi ki Antalya'nın bir parçası olduğunu biliyordum ancak bu kadar güzel bir turizm kenti olduğunu bilmiyordum. Başkan Hasan Çavuşoğlu ile de görüştükten sonra Alanya hakkında pozitif düşüncelere sahip oldum. Bana bir proje takımı olduğumuzu ve benimde bunun bir parçası olduğumu söyledi. Bu sözler çabuk adapte olmamı sağladı" dedi.

“Tribünleri dolduralım”

Yeni sezonda sportif başarıyı yakalamak için çok çalıştıklarını dile getiren Ba, "Başarı gelirse her şey daha güzel olur. Bunun için herkes üzerine düşeni yapmalı. Başarı için taraftarlarımızın da desteğine ihtiyacımız var. Onlardan isteğim bizi sezon boyunca desteklesinler. Bizi maçlarda yalnız bırakmasınlar. Futbol dolu tribünler önünde daha güzel oynanır. Alanyasporlu futbolcular olarak bizde taraftarlarımızın desteğini yanımızda görmek istiyoruz. İnanıyorum ki o statta güzel başarılara imza atacağız" diye konuştu.

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