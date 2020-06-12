Babel: Galatasaray'a geri dönüyorum

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği, devre arasında ise güç bela Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'de son dakika gelişmesi yaşandı. Hollanda basınına konuşan Babel, gelecek yıl oynanacak Avrupa Şampiyonası'nda olacağından emin olduğunu vurguladı ve gelecek planları hakkında konuştu. 33 yaşındaki futbolcu, "Bu yaz Galatasaray'a geri döneceğim. Kendime güveniyorum, önümüzdeki sezon da kendimi göstermek istiyorum. Milli Takım'da olmak için kendimi göstereceğim." diye konuştu.

'Sonra tabii ki eleştiriliyorsunuz'

Başarısız geçen Ajax macerasıyla ilgili konuşan Babel, "İlk birkaç hafta alışma meselesiydi. Eğer takım iyi bir halde değilse, bu daha zor oluyor. Sonra tabii ki eleştiriliyorsunuz" dedi. Tecrübeli oyuncu, eleştirilerin abartıldığını söyleyerek, "Uzun bir yol kat ettim. Yaptığım belirli kariyer seçimleri nedeniyle medya beni tamamen silmişti. Eğer geri dönüyor ve milli takıma seçiliyorsanız, bu harika bir şey" diye görüş bildirdi.

Fatih Terim'i bıktırdı

Büyük umutlarla transfer edilen Babel, aldığı paranın altında kaldı. Topla gereksiz oynaması ve bireysellliğiyle Fatih Terim’i bıktıran Babel, devre arasında yabancı kontrenjanında yer açmak için gözden çıkarıldı. Babel’in gitmesiyle sarı-kırmızılılar ayağa kalkmış, galibiyet serisi yakalanmıştı. Babel’in üzerini “el freni” olduğu gerekçesiyle çizen teknik kadronun bu tezi de doğrulanmış oldu. Babel’in saha içindeki tavırlarından ve topla çok oynama sevdasından takımın zarar gördüğünü belirleyen Terim ve kurmayları, Hollandalı’nın gönderilmesiyle bu sorunu ortadan kaldırmıştı.