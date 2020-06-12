Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Babel: Galatasaray'a geri dönüyorum
12.06.2020 - 07:20 |

Babel: Galatasaray'a geri dönüyorum

Galatasaray'ın kabusu Ryan Babel'de son dakika gelişmesi... Gelecek sezon Fatih Terim'in planları arasında yer almadığı konuşulan 33 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekibe geri döneceğini açıkladı.

ABONE OL

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği, devre arasında ise güç bela Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'de son dakika gelişmesi yaşandı. Hollanda basınına konuşan Babel, gelecek yıl oynanacak Avrupa Şampiyonası'nda olacağından emin olduğunu vurguladı ve gelecek planları hakkında konuştu. 33 yaşındaki futbolcu, "Bu yaz Galatasaray'a geri döneceğim. Kendime güveniyorum, önümüzdeki sezon da kendimi göstermek istiyorum. Milli Takım'da olmak için kendimi göstereceğim." diye konuştu.

'Sonra tabii ki eleştiriliyorsunuz'

Başarısız geçen Ajax macerasıyla ilgili konuşan Babel, "İlk birkaç hafta alışma meselesiydi. Eğer takım iyi bir halde değilse, bu daha zor oluyor. Sonra tabii ki eleştiriliyorsunuz" dedi. Tecrübeli oyuncu, eleştirilerin abartıldığını söyleyerek, "Uzun bir yol kat ettim. Yaptığım belirli kariyer seçimleri nedeniyle medya beni tamamen silmişti. Eğer geri dönüyor ve milli takıma seçiliyorsanız, bu harika bir şey" diye görüş bildirdi.

Fatih Terim'i bıktırdı

Büyük umutlarla transfer edilen Babel, aldığı paranın altında kaldı. Topla gereksiz oynaması ve bireysellliğiyle Fatih Terim’i bıktıran Babel, devre arasında yabancı kontrenjanında yer açmak için gözden çıkarıldı. Babel’in gitmesiyle sarı-kırmızılılar ayağa kalkmış, galibiyet serisi yakalanmıştı. Babel’in üzerini “el freni” olduğu gerekçesiyle çizen teknik kadronun bu tezi de doğrulanmış oldu. Babel’in saha içindeki tavırlarından ve topla çok oynama sevdasından takımın zarar gördüğünü belirleyen Terim ve kurmayları, Hollandalı’nın gönderilmesiyle bu sorunu ortadan kaldırmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İşte Fatih Terim'in yeni 'Hasan Şaş'ı

Babel: Galatasaraya geri dönüyorum

 

Kayserispor, İstanbul'a geldi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Trabzon’da Sosa soru işareti
    Trabzon’da Sosa soru işareti
  2. Beşiktaş'ta radikal değişim!
    Beşiktaş'ta radikal değişim!
  3. Galatasaray'da hedef 24 puanla, 23. şampiyonluk
    Galatasaray'da hedef 24 puanla, 23. şampiyonluk
  4. Fenerbahçe'de acil durum planı: Dirar
    Fenerbahçe'de acil durum planı: Dirar
  5. Süper Lig başlıyor! Hadi bakalım kolay gelsin...
    Süper Lig başlıyor! Hadi bakalım kolay gelsin...



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de varsa yoksa Trabzon!

Fenerbahçe'de varsa yoksa Trabzon!

Arjantinli basketbolcu Scola, AX Armani Exchange Milan'dan ayrıldı

Arjantinli basketbolcu Scola, AX Armani Exchange Milan'dan ayrıldı

Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nden resmen çekilme talebinde bulundu

Panathinaikos, THY Avrupa Ligi'nden resmen çekilme talebinde bulundu

Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı

Sıradaki Haber