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24.04.2020 - 15:51 |

Babel'den Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım

Bonservisi Galatasaray'da bulunan Ryan Babel, Instagram'dan ilginç bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyadan ilginç paylaşımlarıya gündeme sık sık gelen Babel, bu kez eski takımıyla şimdiki takımını karşılaştırdı.

Hem Galatasaray hem de Beşiktaş formalı fotoğrafının bulunduğu paylaşımın altına anket açan Babel 'Galatasaray mı Beşiktaş mı' diye takipçilerine sordu.

Halen G.Saray'ın futbolcusu olan Babel'in bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.

İşte o paylaşım;

Babelden Galatasaray taraftarını kızdıran paylaşım

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