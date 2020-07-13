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HaberlerTrabzonspor Haberleri Badou Ndiaye: "Çok çabaladık ama başaramadık"
13.07.2020 - 23:22 |

Badou Ndiaye: "Çok çabaladık ama başaramadık"

Süper Lig'de Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Badou Ndiaye ve Guilherme açıklamalarda bulundu.

Badou Ndiaye: "Çok çabaladık ama başaramadık"
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Süper Lig'de Denizlispor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'da Badou Ndiaye açıklamalarda bulundu.

"Sonuna kadar devam etmek zorundayız"
"Geriye düştükten sonra öne geçmek için çok çabaladık ama başaramadık. Biz Trabzonspor'un, sonuna kadar devam etmek zorundayız, elimizden geleni yapacağız. Biz Trabzonspor'uz, sonuna kadar devam etmek zorundayız. Sonuna kadar mücadeleyi vereceğiz."

Guilherme ise "2-0 yapacak pozisyonları bulmuştuk ancak ikinci yarının başında yediğimiz gol dengemizi bozdu. Önümüzde iki lig maçı ve bir de kupa finali var. Kafamızı kaldırıp bu maçlara hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Badou Ndiaye: Çok çabaladık ama başaramadık

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