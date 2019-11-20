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20.11.2019 - 15:18 | | FANATİK

Badou Ndiaye, Trabzonspor yolunda...

Orta sahasına seviye atlatmak isteyen Fırtına, Badou Ndiaye’yi kiralamak adına çalışma başlatmıştı. Senegalli yıldızı,2017’de Galatasaray’a getiren Cenk Ergün, şimdi de Trabzonspor için konuştu: “Ndiaye, Trabzonspor’a çok yakın”

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Ülkemizde Osmanlıspor ve Galatasaray formaları giyen Badou Ndiaye için şimdi de Trabzonspor bastırıyor... 2017-2018 sezonunda Galatasaray’da sportif direktör olan ve Senegalli oyuncuyu Sarı- Kırmızılılar’a getiren Cenk Ergün, İngiltere Championship ekibi Stoke City’de görev yapan yıldız oyuncunun bu dönem de Fırtına’ya yakın olduğunu dile getirdi. Radyospor’a konuşan Ergün, “Ndiaye için Trabzonspor’un girişiminin olduğunu birinci dereceden öğrendim. Ndiaye, Trabzonspor’a çok yakın diyebilirim. Sadece Stoke City, Türkiye’deki piyasayı bildiği için tok satıcıyı oynuyor” dedi.

Sıkı pazarlıklar...

Yapılan ilk görüşmelerde 29 yaşındaki futbolcudan olumlu yanıt alan Karadeniz devi, Stoke’la görüşmelere başladı. Devre arasında orta sahasına seviye atlatmayı planlayan Bordo-Mavililer, Ada temsilcisi ile Ndiaye’nin kiralanması için sıkı bir pazarlık halinde. İkinci ligde forma giymek istemeyen tecrübeli futbolcunun Türkiye’ye dönmek için kulübüne baskı yaptığı da gelen haberler arasında. Senegalli yıldız için 500 bin Euro kiralama ücretini gözden çıkaran Trabzonspor, oyuncuyla da yarım sezon için 1 milyon Euro civarında bir rakama anlaşmanın planlarını yapıyor.

Badou Ndiaye, Trabzonspor yolunda...

101 milyon TL'ye transfer olmuştu

Osmanlıspor formasıyla gösterdiği başarılı performansla 2017-18 sezonu başında 7.5 milyon Euro (47.5 milyon TL) karşılığında Galatasaray’a transfer olan Badou Ndiaye, Sarı-Kırmızılı takımda ortaya koyduğu oyunla da Ada’nın yolunu tuttu.

16 milyon Euro (101.4 milyon TL) karşılığında Stoke City’e transfer olan 29 yaşındaki futbolcu, takımının İngiltere Premier Ligi’nde küme düşmesi sonrasında bir yıllığına yeniden Aslan’a kiralanmıştı. Sezon başında İngiltere’ye dönen Ndiaye, ikinci ligde bu sezon 10 maça çıktı ve skora katkı sağlayamadı.

Badou Ndiaye, Trabzonspor yolunda...

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