Hasan Kartal’dan yeni yıl mesajı 

Başkan Hasan Kartal, paylaştığı mesajda, “İlk dileğim inşallah dünya pandemiden kurtulur. Dünyamız huzurlu, savaşsız, kavgasız, problemsiz bir yıl geçirir. Spor camiamız taraftarlarıyla bütünleşerek statları doldurduğu bir yıl olur inşallah. 2021’de futbol müsabakalarında hakem hatalarının en az olması dileğiyle tüm kulüplerin taraftarlarının, spor camiasının, Türkiye’nin, dünyanın yeni yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.