Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRizespor Haberleri Hasan Kartal’dan yeni yıl mesajı
31.12.2020 - 15:52 | | Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA) -

Hasan Kartal’dan yeni yıl mesajı

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, yeni yıl mesajı paylaştı. Kartal, “2021’de futbol müsabakalarında hakem hatalarının en az olması dileğiyle” dedi.

Hasan Kartal’dan yeni yıl mesajı
ABONE OL

Başkan Hasan Kartal, paylaştığı mesajda, “İlk dileğim inşallah dünya pandemiden kurtulur. Dünyamız huzurlu, savaşsız, kavgasız, problemsiz bir yıl geçirir. Spor camiamız taraftarlarıyla bütünleşerek statları doldurduğu bir yıl olur inşallah. 2021’de futbol müsabakalarında hakem hatalarının en az olması dileğiyle tüm kulüplerin taraftarlarının, spor camiasının, Türkiye’nin, dünyanın yeni yılını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Koronavirüs gölgesinde 2020'nin spor panoraması!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Fatih Terim'in cezası 4 maça indirildi!
    Fatih Terim'in cezası 4 maça indirildi!
  2. Volkan Şen Süper Lig'e geri dönüyor
    Volkan Şen Süper Lig'e geri dönüyor
  3. Antalyaspor'dan Ersun Yanal kararı
    Antalyaspor'dan Ersun Yanal kararı
  4. Vitor Pereira ile yollar resmen ayrıldı
    Vitor Pereira ile yollar resmen ayrıldı
  5. Hasan Kartal’dan yeni yıl mesajı
    Hasan Kartal’dan yeni yıl mesajı 



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep FK'de Erzurumspor hazırlıkları

Gaziantep FK'de Erzurumspor hazırlıkları  

Misli.com 3. Lig16. hafta sona erdi

Misli.com 3. Lig16. hafta sona erdi

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü  

Denizlispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Denizlispor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet