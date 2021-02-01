Bahçeşehir Koleji - Anadolu Efes: 76-100

ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 100-76 yendi.

Maçın ilk periyodunda etkili bir performans sergileyen Anadolu Efes, bulduğu üst üste sayılarla mücadelede üstünlüğünü kabul ettirdi. Anadolu Efes, ilk periyodu 32-16 önde bitirdi.

İkinci çeyrekte daha iyi bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, bulduğu sayılarla farkı kapatmak istedi. Anadolu Efes, ilk periyoda nazaran daha durgun bir oyun sergiledi. Lacivert-beyazlılar, devreyi 52-41 üstün durumda kapattı.

Üçüncü periyotta hücumda sıkıntılar yaşayan Bahçeşehir Koleji, istediği oyunu sergileyemedi. Anadolu Efes, bulduğu sayılarla maçtaki üstünlüğünü devam ettirdi. Konuk ekip, son periyoda 71-57 önde girmeyi başardı.

Maçın son periyodunda farkı kapatmak isteyen Bahçeşehir Koleji, etkili olamadı. Anadolu Efes, son periyotta farkı açarak müsabakadan 100-76 galip ayrıldı.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Kaan Büyükçil, Sinem Tetik

Bahçeşehir Koleji: Li 13, Jones 6, İsmet Akpınar 17, Robinson 14, Burak Can Yıldızlı 2, Thomas Akyazılı 9, Owens 8, Erkan Yılmaz 5, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Hadi Özdemir, Rıdvan Öcel, Aldridge

Anadolu Efes: Sertaç Şanlı 17, Moerman 16, Ahmet Buğrahan Tuncer 13, Micic 13, Anderson 10, Dunston 10, Musa 10, Erten Gazi 9, Doğuş Balbay 2, Larkin, Yiğtcan Saybir

1. Periyot: 16-32

Devre: 41-52

3. Periyot: 57-71