Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi yarışmaları başlıyor

İki ayak ve bir finalden oluşan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın birinci ayağı 15-16 Şubat tarihlerinde, ikinci ayağı 21 -22 Şubat tarihlerinde final müsabakası ise 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştiriliyor olacak.

Birbirinden farklı kategorilerde her gün yedi yarışmanın gerçekleşeceği At Terbiyesi Kış Ligi’nin ana sponsorluğu; çocukların akademik gelişimleri kadar spor, sanat ve sosyal alanlarda da gelişimini hedefleyen, çağdaş ve kaliteli eğitime her alanda desteğini sürdüren Bahçeşehir Koleji tarafından gerçekleştiriliyor.

Türkiye binicilik sporu At Terbiyesi Yarışmaları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vaat eden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlayacak.

Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olarak gerçekleştirilecek heyecan dolu yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırlıyor ve bu yarışmaların medya sponsorluklarını ise Türkiye’nin en özel radyo kanallarından biri olan Radyo D ve Demirören Medya üstleniyor.

Atların büyülü dünyasını yaşamak ve izlemek isteyen tüm atlı spor severlerin katılımına açık olarak gerçekleştirilcek Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları her gün saat 14:00’de başlıyor.

Program:

Yarışma Saatleri: 14:00 – 20:00