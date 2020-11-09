09.11.2020 - 10:17 | | İSTANBUL (AA) -
Bahçeşehir Koleji, Unics Kazan'ı konuk edecek
ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Unics Kazan'ı konuk edecek.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında yarın Rusya'nın Unics Kazan ekibini konuk edecek. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Bahçeşehir Koleji, 6 takımın yer aldığı grupta çıktığı 6 maçta da mağlup oldu. Unics Kazan ise grupta oynadığı 5 maçın 3'ünü kazandı, 2'sini kaybetti.
İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı Rusya ekibi, 89-88 kazanmıştı.