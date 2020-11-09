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09.11.2020 - 10:17 | | İSTANBUL (AA) -

Bahçeşehir Koleji, Unics Kazan'ı konuk edecek

ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Unics Kazan'ı konuk edecek.

Bahçeşehir Koleji, Unics Kazan'ı konuk edecek
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında yarın Rusya'nın Unics Kazan ekibini konuk edecek. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, 6 takımın yer aldığı grupta çıktığı 6 maçta da mağlup oldu. Unics Kazan ise grupta oynadığı 5 maçın 3'ünü kazandı, 2'sini kaybetti.

İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı Rusya ekibi, 89-88 kazanmıştı.

Bahçeşehir Koleji, Unics Kazanı konuk edecek

 

 

 

 

Maç Özeti: Ferencvaros 1-4 Juventus
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