Bahçeşehir Koleji, Unics Kazan'ı konuk edecek

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası A Grubu 7. hafta maçında yarın Rusya'nın Unics Kazan ekibini konuk edecek. Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Bahçeşehir Koleji, 6 takımın yer aldığı grupta çıktığı 6 maçta da mağlup oldu. Unics Kazan ise grupta oynadığı 5 maçın 3'ünü kazandı, 2'sini kaybetti.

İki takım arasında grupta oynanan ilk maçı Rusya ekibi, 89-88 kazanmıştı.