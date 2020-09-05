Bahçeşehir’den Alanyaspor'a tam destek

Alanyaspor ile Bahçeşehir Koleji arasındaki stat isim hakkı anlaşması 4. kez yenilendi. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan arasında imzalanan 1 yıllık anlaşmaya göre, stat bu sene de ‘Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı’ adını taşıyacak.

İmza töreninde konuşan Arslan, “Alanyaspor bir ilçe takımı olarak doğdu, ama bugün ülkesini UEFA’da temsil edebilecek bir takım başarısı yakaladı. Bununla gurur duyuyoruz” dedi. Çavuşoğlu ise “Bahçeşehir Koleji yönetimiyle 4 yıl önce başlayan işbirliğimiz devam ediyor. Kulübümüze verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.